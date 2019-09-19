مصر الخير تفوز بجائزة المستثمر العربي العالمي بمقر اليونسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - إعــلان تـحـريــــري

القاهرة 18 سبتمبر 2019

فازت مؤسسة مصر الخير بجائزة المستثمر العربي في الدورة الرابعة لمنتدى شباب المستثمر العربي العالمي من مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك عن تميزها في تطبيق استراتيجية عمل منظمة أدت إلى تقديم أكثر من 55 مليون خدمة تنموية خلال 11 عاما.

كان ذلك خلال احتفالية كبيرة استضافها مقر منظمة اليونيسكو، حيث نجحت المؤسسة في الترشح لمنافسة ضمت العديد من الهيئات والمؤسسات من مختلف البلاد العربية، واستطاعت مؤسسة مصر الخير الفوز بعدد من فئات الجائزة مجتمعة كالحوكمة، والاستثمار، والتطبيقات الخضراء، والتوازن النوعي، والإبداع والمسئولية المجتمعية.

تأتي تلك الجائزة تتويجاً لجهود المؤسسة في خلق منظومة عمل تنموي تعتمد على الأسس العالمية لقياس الأثر المجتمعي بكافة أشكاله والتي تتبعها مؤسسة مصر الخير منذ نشأتها.

محمد عبد الرحمن: نفخر بهذا التكريم والذي يأتي من منظمة عريقة كمنظمة اليونسكو للعام الثاني على التوالي

تسلم الجائزة الأستاذ شريف عزوز مدير أول إدارة التطوع ممثلاً عن مؤسسة مصر الخير من مقر اليونسكو بباريس، وقام بتسليمه الجائزة العالم المصري الكبير دكتور فاروق الباز رئيس منتدى المستثمر العربي العالمي.

وقال عزوز في كلمته أثناء تسلمه الجائزة: "إننا لدينا خبرة كافية عن نظام الحوكمة في مؤسسة مصر الخير، حيث كنا على استعداد كامل للمنافسة على هذه الجائزة منذ فترة زمنية كبيرة، ووفق استراتيجية عمل منظمة قام بها على أكمل وجه كل من ينتمي لهذا الكيان الكبير".

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شريف عزوز: المؤسسة على استعداد كامل للمنافسة على هذه الجائزة منذ فترة زمنية كبيرة وفقاً لاستراتيجية عمل منظمة

وأضاف عزوز: استطعنا كفريق عمل مؤسسة مصر الخير تقديم مشروعات للمستحقين في كل محافظات مصر بالتركيز على الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروعا.

وأكد محمد عبد الرحمن، نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير أن هذا التكريم يأتي من منظمة عريقة كمنظمة اليونيسكو للعام الثاني على التوالي، حيث حصلت المؤسسة على جائزة اليونيسكو لتعليم الفتيات منذ اقل من عام، مضيفا: "يعتبر هذا التكريم تتويجا لجهود مؤسسة مصر الخير في تحقيق التنمية المتكاملة المستدامة بين أبناء الشعب المصري".

وصرح بأن مؤسسة مصر الخير استهدفت الاستمرار لأكثر من 500 عام، وذلك بالاستناد على هيكل مؤسسي لا يعتمد على الأشخاص بل على كيان مؤسسي، يتم بأحدث منهجيات العمل التنموي والحرفية من أجل تنمية الإنسان في جميع ربوع مصر.

وتعتبر مؤسسة مصر الخير من أهم مؤسسات المجتمع المدني في مصر لما تتبعه من خطوات تنموية كالحوكمة وقياس الأثر والمراجعة الداخلية والجودة وضمان الاستمرارية والاستثمار، حيث تم اعتمادها ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة لضمان الوصول لأعلى درجات التميز في تحقيق الهدف الأساسي وهو تنمية الإنسان.

وأعرب عبد الرحمن عن أمله في استمرار حصد مؤسسة مصر الخير للجوائز العالمية، والذي يؤكد على سير المؤسسة في الاتجاه الصحيح لتحقيق تنمية الإنسان المصري، ومساعدة مؤسسات الدولة على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك لن يتحقق بدون التعاون بين مؤسسات المجتمع المدن والدولة والإعلام والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أن جائزة المستثمر العربي هي مبادرة ذات رؤية واضحة وأهداف محددة، تساهم في دعم الأفراد والمؤسسات المتميزين في مجالات الاستثمار وتطوير العمل الاقتصادي. ومن هنا جاء تقديرها هذا العام لمؤسسة مصر الخير مؤكدة على انها كيان ذو تأثير واضع على المجتمع، تعمل بأحدث منهجيات العمل المؤسسي التنموي من أجل تنمية الإنسان في مجالاتها المختلفة.