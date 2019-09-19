الداخلية تواصل جهودها لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية وانضباطية لفرض السيطرة الأمنية، وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد ".

وأسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج، والتي بدأت بنطاق مديرية أمن الدقهلية ضبط قضية لنش بمحرك خارجي "بدون ترخيص"، ضبط 600 متر غزل تحاويط مخالف، إزالة أحواش سمكية وسدود مخالفة داخل المسطح المائي ببحيرة المنزلة بمساحة (2 فدان)، تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة بمساحة 6500 متر.

وأثمرت الجهود بنطاق مديرية أمن دمياط عن ضبط 85 متر غزل شرك طير مخالف، 40 متر غزل تحاويط مخالف، 55 وحدة غرائز خشبية، وبنطاق مديرية أمن بورسعيد تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة، بمساحة 95 ألف متر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات.