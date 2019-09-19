أول قرارات النائب العام الجديد.. إعادة هيكلة تنظيم بعض النيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارات متعلقة بإعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها؛ عن طريق نقل عدد من النيابات الجزئية، للنيابات الكلية.

وأمر النائب العام، في أول قراراته بعد توليه المنصب، حسب بيان للنيابة العامة، اليوم الخميس، بإنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها نيابات حلوان، التبين، 15 مايو الجزئية، وفصل نيابتي البساتين، دار السلام الجزئية عن نيابة جنوب القاهرة الكلية وضمها لنيابة حلوان الكلية، إضافة إلى ضم نيابتي مدينة نصر أول وثان الجزئية إلى نيابة القاهرة الجديدة.

وأصدر المستشار "الصاوي"، قرارًا بضم نيابة سيدي جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، ونيابة إمبابة الجزئية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، ونيابتي العمرانية والعياط الجزئية إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، وفصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية، وضمها لنيابة شرق القاهرة الكلية.

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وذكر البيان، أن النائب العام أصدر قرارات أيضًا، بإنشاء نيابة المنتزه الكلية على أن تتبعها نيابات قسم أول وثان وثالث المنتزه الجزئية، وفصل نيابة الرمل الجزئية عن نيابة شرق القاهرة الكلية وضمها لنيابة المنتزه الكلية.

كما شملت قرارات النائب العام، إنشاء نيابة الدخيلة الكلية وتتبعها نيابات الدخيلة وقسم أول وثان العامرية الجزئية وفصل نيابة برج العرب الجزئية عن نيابة غرب الإسكندرية الكلية، وضمها لنيابة الدخيلة الكلية، فيما تم نقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام بدلا من إدارة النيابات.

وتضمنت القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة ما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات ومنازعات.