بالأرقام.. جهود الداخلية خلال حملات أمنية بـ 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شن حملات أمنية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط الأمني والقضاء على كافة الظواهر السلبية بالمحافظات

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 8 قطع أسلحة نارية، 13 قضية اتجار بالمخدرات، 2 قطعة سلاح أبيض، تنفيذ 891 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن أسوان، وضبطت الأجهزة الأمنية بأسيوط 51 قطعة سلاح ناري، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 138 قضية تموينية، 1054 مخالفة مرورية، 204 مخالفة مرافق، تنفيذ 4009 حكم قضائي متنوع.

وضُبط بنطاق مديرية أمن الغربية تم ضبط 5 قطع سلاح نارية، 13 قضية اتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 61 قضية تموينية، 643 مخالفة مرافق، 1399 مخالفة مرورية، تنفيذ 4338 حكم قضائي متنوع، كما أسفرت الجهود بنطاق مديرية أمن الإسكندرية ضبط 6 قطع سلاح ناري، 60 قضية اتجار بالمخدرات، 97 قطعة سلاح أبيض، 47 قضية تموينية، 130 مخالفة مرافق، 2059 مخالفة مرورية، تنفيذ 5119 حكم قضائي متنوع.

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وأثمرت جهود الحملات بالفيوم عن ضبط 8 أسلحة نارية، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 77 قضية تموينية، 329 مخالفة مرافق، 1274 مخالفة مرورية، تنفيذ 1047 حكم قضائي، وضُبط في القليوبية 11 قطعة سلاح ناري، 27 قضية اتجار بالمخدرات، 22 قضية تموينية، 231 مخالفة مرافق، 1624 مخالفة مرورية، تنفيذ 8013 حكم قضائي متنوع.

وضبطت الحملات 19 قطعة سلاح ناري، 12 قضية اتجار بالمخدرات، 92 قضية تموينية، 3264 مخالفة مرافق، 3986 مخالفة مرورية، تنفيذ 1775 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن المنيا، 9 قطع سلاح ناري، 22 قضية تموينية، 222 مخالفة مرافق، 631 مخالفة مرورية، تنفيذ 2207 حكم قضائي متنوع بنطاق مديرية أمن دمياط، وفي مطروح تم ضبط بندقية خرطوش، قضيتي اتجار بالمخدرات ، 30 قضية تموينية ، 413 مخالفة مرافق ، 1009 مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.