ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة 38 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5494 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1890 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما ضبط 38 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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