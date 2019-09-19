أخبار مصر | الرئيس وقادة القوات المسلحة يتقدمون جنازة الفريق إبراهيم عرابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس وقادة القوات المسلحة يتقدمون جنازة الفريق إبراهيم عرابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي قادة القوات المسلحة.

وكما قدم الرئيس، العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.