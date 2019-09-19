أخبار مصر | اليوم.. وزير الرياضة يفتتح مهرجان إبداع لمراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزير الرياضة يفتتح مهرجان إبداع لمراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم حفل افتتاح مسابقة إبداع مراكز الشباب للموسم الثاني ودوري مراكز الشباب لكرة القدم على مسرح الوزارة في تمام السابعة مساءً.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لإكتشاف المواهب الشبابية وتشجيعها والوصول اليها في كافة مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وفى سياق متصل، سيتم إطلاق النسخة السابعة من دورى مراكز الشباب لكرة القدم والتي تتضمن شروطه هذا العام تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات، ويشترك من كل محافظة 24 مركز شباب كحد أقصى و10 مراكز كحد أدنى، ويتم تقسيم مراحل بدء الدوري في كل محافظة طبقًا لعدد مراكز الشباب المشاركة.

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وكانت قد بدأت التصفيات التمهيدية المؤهلة لدوري مراكز الشباب في نسخته السابعة في الثالث من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته، وذلك للمحافظات التي يشارك بها 24 فريقا

وتبلغ جوائز المهرجان 2،5 مليون جنيها،ويبلغ عدد المتسابقين على مستوى المحافظات 12 الف متسابق كما يصل عدد المتسابقين فى المرحلة النهائية الى 4 آلاف متسابق

وكانت قد أكدت الوزارة أن المهرجان للعام الثاني يأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقها الرئيس، وفي ضوء سياستها العامة لدعم المواهب الشبابية ورعايتها، بما يحقق الهدف منها في تنمية وتفعيل طاقات الشباب وفكرهم في كل الجوانب الثقافية والفنية.

وحددت المسابقة مجالات التنافس للمتسابقين فى الأدب، مثل الشعر "فصحى، عامية"، إضافة إلى كلمات الأغانى، والرواية، والتأليف المسرحى، المقال، السيناريو والحوار، الدورى الثقافي المعلوماتي، الموسيقى والغناء، العروض المسرحية، الفنون الشعبية، الإنشاد الديني والترانيم، الأفلام القصيرة، الفنون التشكيلية، المبادرات المجتمعية، الابتكارات العلمية، الشطرنج، والألعاب الإلكترونية.