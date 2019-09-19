أخبار مصر | فوز فريق "top talents" الشبابي بمعسكر المعايشة بهولندا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز فريق "top talents" الشبابي بمعسكر المعايشة بهولندا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم أمس فريق الموهوبين تحت 15 سنة برعاية وزارة الشباب والرياضة وتنظيم شركة سيمو سبورت معسكرهم التدريبي ومرحلة التعايش بالمدينة الهولندية ايندهوفن، بعد أداء عدد من المباريات مع فرق هولندية مختلفة الأعمار.

وجذب لاعبوا الفريق أنظار المتابعين لهم بهولندا كما تواجد عدد من وكلاء اللاعبين يتابعون لاعبي مصر في كل مباراة.

وقدم اللاعبون عروضًا متميزة أظهرت موهبتهم وتفوقهم على الفرق الهولندية من حيث الأداء والموهبة وسرعة الانسجام بينهم ليظهر نتيجة مستوى الإعداد النفسي والبدني لهم وتحقيق هدف فريق العمل الذى يتمثل في توفير كل الامكانيات المتاحة لمن وقع عليهم الاختيار لتمثيل مصر في هذا المشروع الوطني واعداد خطة عمل دقيقة للوصول بهم إلى تحقيق أحلامهم بالاحتراف الكروي.

وتجسد هذا بالفعل في حرص وزارة الشباب والرياضة على تواجد الدكتور أحمد جمعه معاون وزير الشباب والرياضة مع الفريق وتعاون كامل بينه وبين باقي فريق العمل للمشروع الوطني المتواجد حاليا ومحمد حسن رئيس الشركة وبقية الجهاز الفني والاداري في هولندا الذين يقفون مع اللاعبين جميعا ويدعمونهم نفسيا ويشرفون على تدريبهم ويوجهونهم بأسلوب قيادي وتربوي رفيع المستوى مما يدفع اللاعبين لتقديم كل الامكانيات المتاحة لإنجاح المهمة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد.

وتمكن الفريق تحت 15 عام من التغلب على فريق PSV) بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جرت بينهما في مدينة ايندهوفن.

Advertisements

ومثل الفريق المصري كل من (معاذ ابراهيم -احمد عامر -احمد عجوه - احمد خميس -عبدالله يونس -عبد الرحمن ربيع -اسماعيل ابراهيم - محمد ابراهيم - نور عوض - خالد محمد - خالد محمد حسن )

كما كانت نتيجة المباراة الأخيره بين الفريق المصرى مع فريق ميفانو الهولندي التعادل لهدف لكل منهما.

وأكد الدكتور أحمد جمعه رئيس البعثة بأنه يتابع برنامج الوفد بشكل دقيق حسب تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى كلفه بتذليل كل الصعوبات أمام اللاعبين وبذل جهده للعمل على إخراج فترة التعايش بالشكل الذى يفيد اللاعبين الموهوبين ويحفزهم على العطاء، ليكونوا على قدر المسئولية.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت أطلقت المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم Top Talents، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يعتبر نتاج ثمار الرؤية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة في انتقاء أفضل العناصر الموهوبة والمميزة بدنيًا ومهاريًا في كرة القدم ورعايتهم لإعداد أجيال جديدة واعدة من المواهب في كرة القدم.

ويكون الفريق للمرحلة السنية من 10 - 18عام لإختيار أفضل 40 لاعب موهوب على مستوي مراكز شباب الجمهورية للمرحلة العمرية من 10-18 سنة، منهم 30 لاعب في المرحلة العمرية من 16-18 سنة للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا، ١٠ لاعبين للمرحلة العمرية من 10-15سنة لقضاء فترة معايشة كاملة مع فرق أوروبية في نفس المرحلة العمرية.