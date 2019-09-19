أخبار مصر | خبراء في علاج العمود الفقري وجراحات الأذن وأورام الجمجمة بمستشفى المعادي العسكري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء في علاج العمود الفقري وجراحات الأذن وأورام الجمجمة بمستشفى المعادي العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الخبير العالمي الاستاذ الدكتور جاك مانيو، خبير جراحات الأنف والأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والحنجرة بجامعة مارسيليا بفرنسا، والأستاذة الدكتورة اليساندرا روسو خبيرة جراحات تجميل تشوهات الأذن الخارجية وذلك في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 اكتوبر القادم.

كما يستضيف المجمع الأستاذ الدكتور مدحت ميخائيل أستاذ علاج آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفي (بدون جراحة) رئيس اتحاد جمعيات علاج الالم بالولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 7 وحتى 17 اكتوبر القادم.

وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع.

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير العالمي الاستاذ الدكتور جاك مانيو، خبير جراحات الانف والاذن الدقيقة واورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والحنجرة بجامعة مارسيليا بفرنسا، والاستاذة الدكتورة اليساندرا روسو خبيرة جراحات تكميل تشوهات الاذن الخارجية وذلك في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 اكتوبر القادم.