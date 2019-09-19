مصر | بسبب 500 جنيه.. بائع خردة يذبح صديقه بــ"مقص" في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب 500 جنيه.. بائع خردة يذبح صديقه بــ"مقص" في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس بائع خردة ويدعى "ص. ح" في عقده الثالث من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما قتل صديقه ويدعى "ع. ف" بمنطقة أوسيم على خلاف مادي حوالي 500 جنيه، تطور إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من ملابسه وانهال عليه وذبحه وتطور بعد ذلك لمشاجرة استخرج على إثرها الأول سلاحا أبيض من ملابسه، وذبح صديقه، وكانت أمرت النيابة التشريح بجثه الشاب للتصريح بالدفن كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، بمنطقة بشتيل البلد، وقيام أحدهما بقتل الآخر.



وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين بائع خردة "ص. ح" في العقد الثالث من العمر، وصديقه "ع. ف" بسبب خلاف على 500 جنيه، وتطور بعد ذلك لمشاجرة استخرج على إثرها الأول سلاحا أبيض "مقص" من ملابسه، وذبح صديقه، وحاول الهرب لكن تم ضبطه من قبل الأهالي.