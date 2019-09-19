مصر | بسبب 500 جنيه.. بائع خردة يذبح صديقه بــ"مقص" في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب 500 جنيه.. بائع خردة يذبح صديقه بــ"مقص" في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقي ضباط مباحث قسم شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة في الجيزة، تفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، بمنطقة بشتيل البلد، وقيام أحدهما بقتل الآخر.
وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين بائع خردة "ص. ح" في العقد الثالث من العمر، وصديقه "ع. ف" بسبب خلاف على 500 جنيه، وتطور بعد ذلك لمشاجرة استخرج على إثرها الأول سلاحا أبيض "مقص" من ملابسه، وذبح صديقه، وحاول الهرب لكن تم ضبطه من قبل الأهالي.
يذكر أن القتل مع سبق الإصرار والترصد القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين، وجده أو صادفه سواء كان هذا القصد معلق على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.
بينما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.
أما من قتل نفسًا من غير سابق إصرار أو ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.