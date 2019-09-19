مصر | عاجل.. النائب العام الجديد يصدر أولى قراراته.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النائب العام الجديد يصدر أولى قراراته.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اليوم المستشار حمادة الصاوي النائب العام أولى قراراته في إطار إعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها، إذ أصدر قرارات بإنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها نيابات حلوان، التبين، 15 مايو الجزئية، وفصل نیابتي البساتين، دار السلام الجزئية عن نيابة جنوب القاهرة الكلية وضمهما إلى نيابة حلوان الكلية، وضم نیابتي مدينة نصر أول وثان الجزئية إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية.

وكذلك ضم نيابة سيدي جابر الجزئية إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية، ونيابة مركز إمبابة الجزئية إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، ونيابتي العمرانية والعياط الجزئية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية، وفصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة القاهرة الجديدة الكلية وضمها لنيابة شرق القاهرة الكلية.

كما أصدر قرارات بإنشاء نيابة المنتزه الكلية على أن تتبعها نيابات قسم أول وثان وثالث المنتزه الجزئية، وفصل نيابة الرمل الجزئية عن نيابة شرق الإسكندرية الكلية وضمها النيابة المنتزه الكلية.

وكذلك إنشاء نيابة الدخيلة الكلية وتتبعها نيابات الدخيلة وقسم أول وثان العامرية الجزئية وفصل نيابة برج العرب الجزئية عن نيابة غرب الإسكندرية الكلية وضمها لنيابة الدخيلة الكلية.

وتضمنت تلك القرارات تحديد محال ونطاق كل نيابة وما تختص به وما يحال إليها من قضايا وتحقيقات ومنازعات.

