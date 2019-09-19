مصر | "سلاح ناري وذخائر".. حبس عاطل لفرضه الإتاوات على أصحاب المحلات بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سلاح ناري وذخائر".. حبس عاطل لفرضه الإتاوات على أصحاب المحلات بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لفرضه إتاوات على أصحاب المحال التجارية دون وجه حق وفرض السيطرة والترهيب عليهم، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو "عماد.ح"، ٣٣ سنة، عاطل، بفرض الإتاوات على أصحاب المحال التجارية دون وجه حق، وحيازته لسلاح ناري يستخدمه في أعمال فرض السيطرة وترويع الأهالي، وبعمل التحريات والإجراءات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم، تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري، عبارة عن فرد خرطوش، محلى الصنع عيار ١٢ مم، و٥ طلقات من ذات العيار.

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