مصر | في حلوان.. حبس 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حلوان.. حبس 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 تجار مخدرات عثر بحوزتهم على كمية من الهيروين والحشيش والترامادول، كما عثر بحوزتهم على أسلحة نارية محلية الصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات في حلوان.

وطالبت النيابة، بتحريات المباحث حول المتهمين والوقوف على نشاطهم الإجرامي، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي وإرسال تقرير واف بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء خروج حملة أمنية بقيادة، الرائدين أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، معاونا مباحث قسم شرطة حلوان، حيث تمكنا من ضبط كل من، "إسلام"، 28سنه، عاطل، و"فتحي"، 29 سنه، عاطل، وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 ملي، وكمية من الهيروين وزنت 100 جرام.