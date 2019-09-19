أخبار مصر

مصر | في حلوان.. حبس 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حلوان.. حبس 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 تجار مخدرات عثر بحوزتهم على كمية من الهيروين والحشيش والترامادول، كما عثر بحوزتهم على أسلحة نارية محلية الصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات في حلوان.

وطالبت النيابة، بتحريات المباحث حول المتهمين والوقوف على نشاطهم الإجرامي، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي وإرسال تقرير واف بها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء خروج حملة أمنية بقيادة، الرائدين أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، معاونا مباحث قسم شرطة حلوان، حيث تمكنا من ضبط كل من، "إسلام"، 28سنه، عاطل، و"فتحي"، 29 سنه، عاطل، وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 ملي، وكمية من الهيروين وزنت 100 جرام.

وكما تم ضبط "أحمد.إ"، وشهرته أحمد الصغير، 28 سنة، عاطل، وعثر بحوزته على 150 جرام حشيش، و"أحمد ع.ف، وشهرته أحمد مدني، 33 سنة، عاطل، ومقيم بمجاورة 5 المشروع الأمريكي، دائرة القسم، وعثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع، عيار 12 ملي، والمدعو "علاء م.ع"، 30 سنة، عاطل، ومقيم شارع ابو السعود بمنطقة عزبة الوالدة، دائرة القسم، وعثر بحوزته على 140 قرص ترامادول، وتم القبض عليهم وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بها بقصد الاتجار في المواد المخدرة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.

ونصت المادة المادة 34 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من قاما بترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا