مصر | في حلوان.. حبس 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حلوان.. حبس 5 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالبت النيابة، بتحريات المباحث حول المتهمين والوقوف على نشاطهم الإجرامي، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي وإرسال تقرير واف بها.
وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء خروج حملة أمنية بقيادة، الرائدين أحمد الدالي، ومحمود سعداوي، معاونا مباحث قسم شرطة حلوان، حيث تمكنا من ضبط كل من، "إسلام"، 28سنه، عاطل، و"فتحي"، 29 سنه، عاطل، وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 ملي، وكمية من الهيروين وزنت 100 جرام.
وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.
ونصت المادة المادة 34 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من قاما بترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.