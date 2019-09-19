مصر | حبس متهمين خطفا نجل مقاول بالهرم لطلب فدية

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتمكنت القوات من تحديد هوية الجناة وتبين أنهما كل من "عماد ع" عامل، وصديقه "عمرو م" نقاش، وبعمل التحريات تبين أن المتهم الأول كان يعمل لدى المقاول، ويعلم بأنه ميسور الحال، ورسمت خطته واستعان بصديقه، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.

وتلقى المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا من "عماد م" في العقد الخامس من عمره، مقاول، مقيم بمنطقة حدائق الأهرام دائرة القسم، يفيد بتلقيه اتصال من مجهولين يطالبونه بدفع مبلغ مالي مقابل عدم اختطاف نجله.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونص قانون العقوبات على عدد من المواد التي يعاقب بها المتهمون بخطف الأطفال وسرقتهم أو تعريضهم للخطر.

ويعاقب المتهم بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه كما أن كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وكل طفل تعرض للخطر لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري وكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

