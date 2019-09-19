مصر | حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في المخدرات في المرج 4 أيام

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بمنطقة سكنه، وتم ضبطه وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1،260 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكما أمرت نيابة المرج بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بترويج "مخدر الفودو" دليفري على المواطنين بمنطقة الوايلي.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا من نائب مأمور قسم شرطة المرج مفاده ضبط عاطل - حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 500 جرام- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) كان المخدر بهدف الترويج والسلاح بغرض الحماية ومبلغ مالي متحصلات نشاطه والهواتف للتواصل مع عملائه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.

وحددت المادة 34 من قانون العقوبات، الواجب توقيعها على متاجري المواد المخدرة في الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقًا لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.

وأيضًا المادة 39 من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، في حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل في هذه الحا تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذي قدم، الكوكايين أو الهيروين.

