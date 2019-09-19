مصر | لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية والتي بدأت اعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (اضغط هنا) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بعدد من مديريات الأمن وجاءت على النحو التالي:

مديرية أمن الغربية

مديرية أمن المنوفية

مديرية أمن المنيا

مديرية أمن سوهاج

مديرية أمن أسوان

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مديرية أمن الإسكندرية

مديرية أمن البحيرة

مديرية أمن الفيوم

مديرية أمن كفرالشيخ

وكما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة في مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات.

