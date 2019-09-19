مصر | لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.. "الداخلية" تواصل تفعيل مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق عن توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بعدد من مديريات الأمن وجاءت على النحو التالي:
مديرية أمن الغربية
مديرية أمن المنوفية
مديرية أمن المنيا
مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن أسوان
مديرية أمن الإسكندرية
مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن الفيوم
مديرية أمن كفرالشيخ
وكما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة في مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات.