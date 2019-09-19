مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 335 قضية مخدرات و238 قطعة سلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 335 قضية مخدرات و238 قطعة سلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 238 قطعة سلاح ناري بحوزة 215 متهما)، وذلك على النحو التالى (2) رشاش، (34) بندقية آلية، (1) بندقية رصاص، (48) بندقية خرطوش، (18) طبنجة، (135) فرد محلي، (30) خزينة متنوعة، (868) طلقة مختلفة الأعيرة، (315) قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86007) حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي (371) حكم جناية، (25205) حكم حبس جزئى، (4842) حكم حبس مستأنف، (44199) حكم غرامة، (11390) حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (335) قضية مخدرات بحوزة (351) متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 30،785 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 15،522 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4،058 كيلو جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1،551 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت ( 124 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،875 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت ( 1،435 كيلو جرام)، (7223) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (19) متهم، ارتكبوا (25) حادثا متنوعا.

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في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (84) متهما. في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (84) متهما. في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهما لممارستهم أعمال البلطجة. في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (281) دراجة نارية مخالفة.