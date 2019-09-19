مصر | "أسلحة ومخدرات".. "الداخلية" تلاحق الخارجين عن القانون على مستوى الجمهورية

- ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 13 قضية اتجار بالمخدرات، 2 قطعة سلاح أبيض، تنفيذ 891 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن أسوان.

- ضبط ( 51 قطعة سلاح ناري، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 138 قضية تموينية، 1054 مخالفة مرورية، 204 مخالفة مرافق، تنفيذ 4009 أحكام قضائية متنوعة) بنطاق مديرية أمن أسيوط.

- ضبط ( 5 قطع سلاح ناري، 13 قضية اتجار بالمخدرات، 7 قطع سلاح أبيض، 61 قضية تموينية، 643 مخالفة مرافق، 1399 مخالفة مرورية، تنفيذ 4338 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الغربية.

- ضبط ( 6 قطع سلاح ناري، 60 قضية اتجار بالمخدرات، 97 قطعة سلاح أبيض، 47 قضية تموينية، 130 مخالفة مرافق، 2059 مخالفة مرورية، تنفيذ 5119 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

- ضبط ( 8 قطع سلاح ناري، 4 قضايا اتجار بالمخدرات، 77 قضية تموينية، 329 مخالفة مرافق، 1274 مخالفة مرورية، تنفيذ 1047 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.

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- ضبط ( 11 قطعة سلاح ناري، 27 قضية اتجار بالمخدرات، 22 قضية تموينية، 231 مخالفة مرافق، 1624 مخالفة مرورية، تنفيذ 8013 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن القليوبية.

- ضبط ( 19 قطعة سلاح ناري، 12 قضية اتجار بالمخدرات، 92 قضية تموينية، 3264 مخالفة مرافق، 3986 مخالفة مرورية، تنفيذ 1775 حكما قضائيا متنوعا) بنطاق مديرية أمن المنيا.

- ضبط ( 9 قطع سلاح ناري، 22 قضية تموينية، 222 مخالفة مرافق، 631 مخالفة مرورية، تنفيذ 2207 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط.

- ضبط ( بندقية خرطوش، 2 قضية اتجار بالمخدرات، 30 قضية تموينية، 413 مخالفة مرافق، 1009 مخالفة مرورية ) بنطاق مديرية أمن مطروح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.