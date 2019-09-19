مصر | من كرداسة لـ"جامعة القاهرة".. انقلاب ميكروباص أعلى محور صفط اللبن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من كرداسة لـ"جامعة القاهرة".. انقلاب ميكروباص أعلى محور صفط اللبن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن إثر انقلاب سيارة ميكروباص بنهر الطريق، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجار سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن، ووجود كثافات مرورية بالطريق.

وعلى الفور تم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من مركز كرداسة، في اتجاهه إلى جامعة القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدي إلى انقلابها بنهر الطريق.

وبينت معاينة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى أن بقعة سولار بالطريق، كانت السبب في اختلال عجلة بيد قائد السيارة الميكروباص، وانقلابها، كما بينت المعاينة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، وانتشر رجال المرور بالطريق، لسحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكثفت الادارة العامة للمرور برسائه اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للمرور على المدارس وعمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة للحافلات التي تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس السياق دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات لتسير الحركة المرورية وسيتم نشر رجال مباحث المرور علي المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

