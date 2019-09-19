مصر | النيابة تعاين حريق شقة سكنية في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين حريق شقة سكنية في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
وترصد "الخليج 365"، عددًا من النصائح لتجنب الحرائق:
- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل، وفصل التيار الكهربائي عنها.
- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.
- التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة خاصة في المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها.
- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمس هيكله المعدني, بالأخص المكواة الكهربائية والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها.
- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخري.
- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.