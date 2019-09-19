مصر | النيابة تعاين حريق شقة سكنية في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين حريق شقة سكنية في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكانت انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتوالت النياية التحقيق.

وترصد "الخليج 365"، عددًا من النصائح لتجنب الحرائق:

- يفضل عند مغادرة المنزل لمدة طويلة أثناء السفر والرحلات الطويلة عدم ترك الأجهزة الكهربائية في وضع تشغيل، وفصل التيار الكهربائي عنها.

- احذر من لمس الأجهزة الكهربائية بأيادي مبللة أو الوقوف على أرض مبللة أثناء استعمال جهاز كهربائي أو إدخال أجسام معدنية في مخرج كهربي أو ترك الأطفال بمفردهم قرب جهاز كهربائي يعمل أو إدخال أسلاك مكشوفة في مخرج التيار الكهربائي.

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- التأكد دائما من فصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة خاصة في المطبخ أو الحمام عند الانتهاء من استعمالها.

- عند استعمال أي جهاز كهربائي يجب مراعاة عدم لمس هيكله المعدني, بالأخص المكواة الكهربائية والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها بعد انتهاء استخدامها وعدم تركها في متناول الأطفال بدون رقابة حتى لا تلحق الضرر بهم عند سقوطها أو ملامستها.

- عند ملاحظة انبعاث رائحة حريق أو تصاعد أدخنة أو صدور شرارة من الأجهزة أو الأسلاك الكهربائية فيجب فصل التيار الكهربائي فورا واللجوء إلى فني صيانة متخصص في الكهرباء لإصلاح العطل قبل إعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخري.

- عند استعمال سخان المياه داخل المنزل يجب مراجعة كل من الثرموستات وجهاز المنظم وصمام الأمان ولمبة البيان وترمومتر قياس درجة الحرارة والتأكد أنها تعمل بشكل سليم لان تلف احد هذه المكونات قد يتسبب في انفجار السخان.