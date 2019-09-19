شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام «إذاعة الأغاني» يعتمد خطة الاحتفال بذكرى رحيل فايزة أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد شريف عباس، مدير عام إذاعة الأغاني، خطة الإذاعة في ذكرى رحيل المطربة فايزة أحمد، السبت المقبل، وذلك بعد موافقة محمد نوار، رئيس الإذاعة عليها.

ويتضمن البرنامج اليومي الذي أعده حسن حمدي سيف النصر، إذاعة أجمل ما قدمته فايزة في مسيرتها الغنائية بدءًا من الخامسة صباحًا من أغنيات عاطفية ووطنية وأغنيات الأسرة التي اشتهرت بها فضلا عن القصائد والموشحات والأغنيات الطويلة والتي لحنها لها كل نجوم التلحين محمد عبدالوهاب والسنباطى والموجى وبليغ وسلطان.