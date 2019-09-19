شكرا لقرائتكم خبر عن «فائق»: المقر الجديد لـ «قومي حقوق الإنسان» يمثل نقلة نوعية في عمل المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الخميس، وفد الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات المنفذة للمبنى الجديد للمجلس.

وتعرّف «فائق» على الخطوات الإنشائية للمبنى من خلال شرح مفصل من الشركة المنفذة للمقر الجديد، الذي صمم بأحدث الأساليب العلمية والعالمية من حيث تصميم المكاتب وقاعات الاجتماعات ووسائل الاتصال والتواصل مع المتعاملين مع المجلس وكذلك ربط المجلس بفروعه المختلفة بالمحافظات.

وأثنى رئيس المجلس على الجهد المبذول لإنشاء المبنى، معتبرًا أن هذا المبني يمثل نقلة نوعية في عمل المجلس بما يساهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.