شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي أن الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2019/2020، في موعدها المحدد سلفًا، السبت المقبل، 21 سبتمبر الجاري.
ونفت وزار ة التعليم ما تردد عن تأجيل الدراسة، قائلة: «لا صحة مطلقا للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد».
كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم العالي» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.