شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي أن الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2019/2020، في موعدها المحدد سلفًا، السبت المقبل، 21 سبتمبر الجاري.

ونفت وزار ة التعليم ما تردد عن تأجيل الدراسة، قائلة: «لا صحة مطلقا للشائعات التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد».