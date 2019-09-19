شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق مبادرة «خضر بلدك وازرع شجرة» بـ6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مبادرة برنامج «خضر بلدك وازرع شجرة» بهدف زيادة نسبة المساحات الخضراء، في 6 محافظات هي: الأقصر، الجيزة، القاهرة، القليوبية، بني سويف، ودمياط، وذلك بالتعاون مع نادي روتاري التحرير.

واستقبل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء نادي روتاري التحرير، حيث أكد على أهمية الدور الذي يقوم به النادي لخدمة وتنمية المجتمع المصري، من خلال مشاريع التنمية المستدامة والبرامج التدريبية والمبادرات التوعوية والشراكات مع كافة مؤسسات المجتمع الحكومية منها والأهلية.

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وشهدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الإرشاد بالوزارة ونادي روتاري التحرير، حيث وقع على البروتوكول الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتورة دينا المنزلاوي رئيس قطاع الارشاد الزراعي رئيس لجنه البيئة بنادى روتارى التحرير.

وقال وزير الزراعة إنه وفقاً للبروتوكول تم وضع خطة تشمل المحافظات الستة يتم تنفيذ المبادرة بها تدريجياً على مدار 5 سنوات، بالتعاون مع وزارات الزراعة، البيئة، والتنميه المحلية، حيث يتم البدء بأعمال التشجير لعدد 2 محافظة في السنة الأولى هما: الأقصر، والجيزة كمشروع ريادى ويتم التوسع بالمشروع على المحافظات الأربعة الباقية في الأعوام التالية.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في استخدام المياه المعالجة التي تهدر في الترع مما يسهم في رفع معدل استغلالها وتوفير كميات الرى المطلوبة للمشروع، واستخدام أنواع مختارة من النباتات المحلية (أشجارمثمرة، نخيل، مزهرات، نباتات زينة ..إلخ) بما يلائم طبيعة البيئة وطبيعة المناخ المناسبين للنمو باختلاف كل منطقة، كذلك المشاركة في أعمال التشجير، بغرض تحسين جودة الهواء عبر الحد من ثاني أوكسيد الكربون والمساهمة في خفض استهلاك الطاقة، والاستفادة من المياة المعالجة. كذلك يساهم في تشجيع الجمهور على المساهمة في تشجير مجتمعهم والحفاظ على الاشجار المزروعة، وتعزيز التواصل الاجتماعي فيما بين كافة فئات المجتمع، وتحسين مؤشرات جودة الحياة بشكل عام في المدن والقرى، فضلاً عن ترشيد هدر مياه الشرب في الري، واستبدالها بشبكات للمياه المعالجة.