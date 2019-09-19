شكرا لقرائتكم خبر عن صرف علاوة 10% لأكثر من 9 آلاف عامل بمصانع «الحرة» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، الخميس، بسرعة التدخل الفوري وحل مشكلة 9550 عاملًا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديًا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

ونجحت المديرية، الخميس، في فض عدة وقفات احتجاجية بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية، وقد انتظم العمل بهذه المصانع وخطوط الإنتاج بعد توقف دام لمدة خمسة أيام.

كان ياسر سعيد مدير المديرية قد قام فوراً بالانتقال إلى هذه المصانع وتم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي العمال وإدارات المصانع للوقوف على حلول لمطالب العاملين، وبعد عدة جولات من المفاوضات تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين المديرية وجمعية مستثمري الإسماعيلية ويمثلها المهندس مصطفى أبوحديد رئيس الجمعية، حيث تقضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 150 جنيهًا.