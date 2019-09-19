شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بغداد تعلن عن تسهيلات للعراقيين القادمين إلى القاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة جمهورية العراق في القاهرة عن توصلها مع الجهات المعنية ذات الصلة في مصر إلى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين إلى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وقد طُبِّقَ هذا الاجراء بدءاً من اليوم الخميس.

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وأشارت السفارة إلى أن السلطات المصرية، سَمحت بأن يكون حجم الأفواج السياحية العراقية القادمة إلى مصر بـ٥ أفراد فقط، بعدما كانت في السابق محددةً بـ٢٠ فرداً.

وتأتي هذه التسهيلات بعد تواصل السفير العراقي في القاهرة، أحمد نايف الدليمي، وكادر السفارة، مع الجهات المعنية ذات الصلة في مصر، التي أبدت تعاوناً كبيراً لإنجاز هذه التسهيلات، التي ستصب في تطوير العلاقات الإنسانية بين الشعبين الشقيقين.

ونوهَت السفارة إلى وجود تسهيلات أُخرى، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، خاصة بالعراقيين المقيمين في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي الذين يريدون زيارة مصر.