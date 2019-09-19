شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تحتفل بتخريج 220 قيادة في حقوق الإنسان والسياحة ومخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم في المحافظات، حيث أناب الوزير اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة حقوق الانسان بالوزارة بتسليم شهادات التخرج لعدد 54 متدرب بالدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة للمرة الأولى.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات جهودها في مجال دعم وحدات حقوق الإنسان التي تم انشائها في جميع المحافظات، والتأكد من تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة، موضحاً أن وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات تختص بفحص الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن.

Advertisements

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل التي ألقاها مجموعة من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد كلية الدراسات والاقتصاد بجامعة قناة السويس .

وركزت المحاضرات وورش العمل على المكون القانوني لحقوق الإنسان والإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وتطبيقات حقوق الإنسان في الإدارة المحلية والمشكلات التي تعوق الحماية الداخلية لحقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي والمؤسسات المعنية بها والارتباط القيمي بين التنمية وحقوق الإنسان وسبل تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تضمنت الدورة ورشة عمل حول المواقف التي يمكن أن تتعرض لها المحافظات في مجال حقوق الإنسان .

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بتخريج عدد 166 متدرب انهوا تدريبهم على 3 برامج أخرى هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية وتنمية مهارات العاملين والمتميزين بإدارات تنفيذ أحكام مخالفات المباني وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة، وتم عرض نتائج هذه الدورات على الوزير وما انتهت إليه من توصيات حيث وجه بإتخاذ الإجراءات لتنفيذها بالمحافظات.