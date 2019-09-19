شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الفاو» يزور مشروعات الري الحقلي في البحيرة‬ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وفدا من منظمة «الفاو» يتكون من 10 أفراد من جنسيات مختلفة، للقيام بزيارة مواقع العمل الخاصة بمشروع تطوير الرى الحقلى الممول من المنظمة.

وشارك فى اللقاء، الدكتور حسن شمس الدين، مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى، والمهندس ناجى السيد حسن، مدير عام الزراعة، والدكتور جمال الصماط، مدير إدارة وحدة الرى الحقلى بكفر الدوار، والمهندس عوض عبد الجيد موسى، مسؤول الرى الحقلى بالمديرية.

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واستعرض «الزواوى» الأعمال التى تم تنفيذها بمشروعات الرى المطور فى مراكز كفر الدوار وأبو حمص والمحمودية ودمنهور، مشيرًا إلى أن المشروع سيشمل كافة مراكز المحافظة فى المراحل التالية.

واعتبر وكيل وزارة الزراعة أن مشروعات الرى الحقلى من أفضل المشروعات التى تم تنفيذها فى السنوات الأخيرة، خصوصًا أنه يوفر 25 % من مياه الرى، بالإضافة الى توفير الوقت والجهد والمال للمزارعين.

وزار الوفد ترعة قافلة بزمام مركز أبو حمص، والتوجه إلى محطة طاهر المصرى على ترعة قافلة وزيارة محطة دميرو على ترعة قافلة، وتفقد وزيارة محطة السوق على ترعة قافلة، ثم عقد لقاء مع رابطة مستخدمى المياه على أول طريق دسونس بمركز أبو حمص.

وأشاد الوفد بالمحطات التى قاموا بزيارتها، مؤكدين أن هذا المشروع من المشاريع المتميزة وتم تنفيذه بالطريقة العلمية الصحيحة بمحافظة البحيرة، وأنهم يأملون فى زيارة المشروعات مرة أخرى.

وفد «الفاو» يزور مشروعات الرى الحقلى بالبحيرة

وفد «الفاو» يزور مشروعات الرى الحقلى بالبحيرة

وفد «الفاو» يزور مشروعات الرى الحقلى بالبحيرة

وفد «الفاو» يزور مشروعات الرى الحقلى بالبحيرة

وفد «الفاو» يزور مشروعات الرى الحقلى بالبحيرة

وفد «الفاو» يزور مشروعات الرى الحقلى بالبحيرة