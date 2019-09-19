شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار حكومي باعتبار المفقودين في غرق مركب «ياسين الزهري» أمواتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار 10 صيادين مفقودين في حادث غرق مركب الحاج ياسين الزهري في مياه خليج السويس، أواخر نوفمبر الماضي، أمواتًا.

والمفقودون في حادث غرق المركب هم: «حسن إبراهيم محمد أبو جمعة، الخياطة دمياط، وهشام بدر السيد بصلة، الروضة دمياط، ويحيى زكريا عبدالحميد التوارجي، عزبة البرج دمياط، النبوي أحمد أحمد عثمان، الروضة دمياط، خميس سعيد كامل عبدربه، البرج كفر الشيخ، شعبان السيد محمد السيد، عزبة البرج دمياط، رشدي فوزي جمعة أبو خليفة، الشيخ درغام دمياط، عماد سعد شلبي العراقي، عزبة العجيزي دمياط، حازم محمد محمد الغريب، عزبة البرج دمياط، وناجي ناجي محمد نوفل، الشيخ درغام دمياط».

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كانت مركب الصيد «ياسين الزهري» أبحرت، منتصف نوفمبر الماضي، وعلى متنها 13 صيادًا وعاملًا بحريًا، وانقطع الاتصال بهم فجر الجمعة 30 نوفمبر، ثم اختفت المركب من على المسطح المائي.

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