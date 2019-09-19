شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومي بشأن تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2165 لسنة 2019 بتنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. نص القرار على إلزام وزارة المالية بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 160.5 مليار جنيه على أجزاء شهرية عن السنة المالية الجارية. Advertisements كما نص القرار على أن يجتمع وزيرا التضامن الاجتماعي والمالية في مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد. للاطلاع على النص الكامل للقرار:

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