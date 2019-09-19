شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التزويغ.. إحالة 109 من الأطباء والممرضين والإداريين بمستشفى الدلنجات للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة بحملة مفاجئة على مستشفى الدلنجات المركزي، أسفرت عن إحالة عدد 109 من الأطباء والممرضين والإداريين للتحقيق لعدم الإنضباط الإداري أوالالتزام بالحضور والإنصراف أثناء مواعيد العمل وعدم التوقيع في سجلات الحضور والإنصراف.

وشدد «آمنة» على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية والوقوف على أرض الواقع على مدى توافر الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الإنضباط الإداري وتواجد العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين ومعاونين لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأكد «المحافظ» على استمرار الحملات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتصدي له بقوة القانون والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء عمله والإخلال بواجبه الوظيفي والإنساني تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص.