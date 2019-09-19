شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «العصار» مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع بالازيز هندريتش، رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات، الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور بيتر كيفيك، سفير المجر بالقاهرة ووفد مرافق من ممثلي 21 شركة مجرية.

واستعراض اللقاء إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، وتم التأكيد على الاهتمام بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المجرية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على كلا الجانبين، كما تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة مثل التعاون في مجال إنتاج الصلب، وتصنيع معدات الميكنة الزراعية، وإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتنفيذ وحدات تنقية مياه الشرب الصغيرة ومكوناتها، ووحدات توليد الكهرباء الصغيرة، وأنظمة التأمين والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات.

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يأتي هذا اللقاء في ظل انعقاد منتدى الأعمال «المصري- المجري»؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمشاركة الشركات المجرية العاملة في المجالات الصناعية المختلفة، ومن بينها شركات تعاونت بالفعل مع شركات الإنتاج الحربي وتسعى إلى زيادة مجالات التعاون معها وأخرى لم يسبق لها التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، وتم الإشارة إلى أن التعاون مع الجانب المجري شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية من خلال نقل التكنولوجيا المجرية المتقدمة إلى شركات الإنتاج الحربي بهدف إنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، مما يسهل تواجد هذه المنتجات بالسوق المصرية والعربية والأفريقية.

وأكد «هندريتش» وجود اهتمام متزايد من الشركات المجرية بالتعاون مع الشركات المصرية ومنها شركات «الإنتاج الحربي» خاصةً لما تتميز به الشركات والوحدات التابعة للوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية وكوادر بشرية وبنية تحتية متميزة، معرباً عن رغبته في تعزيز ودعم العلاقات التجارية بين البلدين، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات مكثفة من الحكومتين ومجتمع الأعمال بمصر والمجر لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة، فيما استعرض ممثلو الشركات المجرية مجالات العمل التي يقومون بها، ومجالات التعاون التي من الممكن مشاركة شركات الإنتاج الحربي في تنفيذها.

بدوره، أشاد «كيفيك» بالعلاقات الثنائية بين الدولتين والتي يعكسها عقد اللقاءات عالية المستوى بين مسئولي الجانبين ومن بينها هذا اللقاء الذي يأتي استكمالا للقاءات سابقة وأخرى تالية.

كما أشاد بالتعاون الاقتصادي والصناعي بين الشركات المصرية والمجرية، مشددا على ضرورة العمل على توظيف هذه العلاقات المتميزة بين الجانبين من خلال زيادة التعاون وإقامة شراكات ثنائية جديدة في مختلف المجالات التصنيعية بين الشركات المصرية -ومنها شركات الإنتاج الحربي- والشركات المجرية.. وأثنى على ما تشهده مصر من استقرار، مضيفاً أنها تقوم بدور حيوي لتثبيت دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.