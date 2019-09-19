شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية حتى نهاية أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات للمحذوفين من البطاقات التموينية بدءا من الخميس وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

قال «مدكور»، في بيان للوزارة، الخميس، إن الوزير على المصيلحي اتخذ القرار عقب ورود شكاوى عديدة بسبب الحذف، فقرر فتح باب التظلمات لمدة تزيد على 40 يوما حتى نهاية أكتوبر المقبل، وهي فرصة لكل متظلم لتقديم طلب بهذا الشأن على موقع الوزارة.

أضاف أن هناك لجنة على أعلى مستوى تتولى البت في أحقية المواطن في الدعم التمويني من عدمه، ومن يثبت أحقيته يعاد إلى المنظومة، منوها بأن الوزارة لا تستهدف خفض الدعم أو حجبه إنما تستهدف إعادة إدارة المنظومة بحيث يصل الدعم لمستحقيه، ولا نية حاليا لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.