شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تعلن سحب قرعة الفائزين فى مسابقة سفراء الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، نتيجة سحب القرعة للفائزين بمسابقة سفراء الأزهر الرمضانية لعام 2019 ، التى عقدتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، خلال شهر رمضان الماضى وهى عبارة عن سؤال كل يوم من أيام الشهر وتم تجميع اجابات الاسئلة وتكوين لجنة فرز تولت الإشراف والتأكد من صحة إجابات كل متسابق ثم أجريت مراسم سحب القرعة وقد بلغ عدد المشاركين فى المسابقة حوالى 18738 مشارك.

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كما أسفرت القرعة عن فوز ثلاثين متسابقاً وسيحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 500 جنيه إلى جانب الجوائز العينية ويتم تكريم الفائزين فى حفل تقيمه المنظمة في الأيام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى التعرف على قارة أفريقية من خلال اكساب المصريين بمعلومات عن الدول الأفريقية من حيث التاريخ والثقافة وأهم المعالم التى تشتهر بها كل دولة، ويأتى هذا النشاط للمنظمة مواكباً لرئاسة مصر لمنظمة الوحدة الإفريقية.