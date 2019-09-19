شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: إجراءات قانونية تجاه 525 منشأة صناعية مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة نوبات تلوث الهواء ، ومن هذا المنطلق تسعى الوزارة بجهازيها والأفرع الإقليمية ببذل قصارى جهدها وبالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية لعمل إجراءات موسعة للحد من انتشار السحابة السوداء.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم إدارة أزمة حرق قش الأرز بأحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية، والتى تشمل متابعة المحاور الموجودة بميادين جمع قش الأرز، وتتبع سيارات المحاور بواسطة تقنية الـتتبع"Gps".

ومن خلال التعاون مع وزارة الزراعة تم تجميع ما يقرب من 53325 طن قش أرز حتى تاريخة من مواقع التجميع والتي تم العمل بها حتى الآن وعددها 363 موقع، وذلك للتعامل مع قش الأرز والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير 47 محضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.

كما تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات،بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 11418 سيارة حتى تاريخه و تبين مخالفة 2427 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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وفى سياق متصل، تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على عدد 2425 منشأة صناعية حتى تاريخه و تبين مخالفة عدد 525 منشاة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي إطار الدور التوعوى لوزارة البيئة وفروعها الإقليمية تم تنفيذ 959 ندوة توعوية حتى تاريخه، لتوعية المزراعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التى تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزى وكذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وناشدت وزارة البيئة المواطنين بالإبلاغ عن الحرائق المكشوفة للمخلفات من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9 م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640.