شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الإسماعيلية الجديد يلتقى لجنة كنيسة الملاك ميخائيل الكاثوليكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زَارَتْ لَجْنَةُ كَنِيسَةِ الْمُلَاَّكِ ميخائيل بِالْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانِ، عَلِى رَأْسِهَا الأب يُوحِنَا مِينَا، الأنبا دَانِيَالَ لطفى مطران الإسماعيلية الكاثوليكى الجديد.
وفى كلمته أكد الأنبا دانيال أن مهمة الكنيسة تتلخص فى أربعة أشياء التعليم والشركة والصلاة واختتم الاجتماع بالصلاة بعد أن هنأ الحاضرون مطران الإسماعيلية الشرفى الأنبا مكاريوس باليوبيل الفضى لخدمته.
الأنبا دانيال لطفى سيم كاهنا على يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق فى 18 يوليو 1996م
عمل الانبا دانيال، راعيا في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000مـ ومعلم بالكليّة الإكليريكية بالمعادي من 2000- 2001 م، وراعيا لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003 م، وراعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006م، ثم سافر للدراسة في روما من 2006- 2008 م، وحصل على الماجيستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني.
ثم عمل راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013م، ومسئولا عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016م وبعدها عمل مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 حتي الآن، ثم مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.
عمل راعيا في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013- حتي الآن حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر مطران الإسماعيلية الجديد يلتقى لجنة كنيسة الملاك ميخائيل الكاثوليكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.