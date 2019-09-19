قطاع المعاهد الأزهرية يعلن ضوابط وشروط دخول امتحانات أبناء المصريين بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الضوابط والشروط المقررة لدخول امتحانات أبناء المصريين فى الخارج. تتضمن التعليمات مواعيد امتحانات الصفوف الدراسية بكل المراحل، ونظام الامتحانات والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات والرسوم المقررة. Advertisements وتوفر بوابة الأزهر خدمات كثيرة للمصريين فى الخارح منها توفير المناهج الدراسية ونماذج التقدم للاختبارات علاوة على نتيجة المراحل المختلفة. وتعقد امتحانات الدور الأول يوم السبت 11 أبريل 2020 ، والدور الثانى 77 يوليو 2020.

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