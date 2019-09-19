شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توريد مهمات بتكلفة 587 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع اتحاد مكون من مجموعة شركات، عقد توريد مهمات بتكلفة 587.4 مليون جنيه.
وأوضحت مشالى، فى بيان لها، أن العقد يتضمن توريد وتركيب مهمات جهد 66،220،500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) ومهمات جهد 11 ك.ف من النوع التقليدى ومهمات الوقاية والإتصالات اللازمة للمحطة والأعمال المدنية والتركيبات.
وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 587,4 مليون جنيه مصرى يتم تمويل المكون الأجنبى منها من الوكالات العربية والدولية للتمويل IFA، على أن يتم تمويل المكون المحلى منها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهراً من تاريخ التعاقد.
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