لماذا حذرت الصحة من 21 دواءً وكيف سيتعامل المرضى والصيدليات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أثار قرار وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، بسحب وإيقاف تداول 21 دواءً يحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين"، تساؤلات بشأن أسباب القرار وموقف المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية حاليًا.

يعود القرار إلى إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الجمعة الماضي، عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب "نيتروزامين" المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وأوضحت الهيئة الأمريكية، أن الشوائب يمكنها التسبب في أضرار إذا ما تم تناولها بكميات كبيرة، لكن المستويات التي وجدتها في الاختبارات الأولية للرانيتيدين "بالكاد تتجاوز الكميات التي قد تتوقع العثور عليها في الأطعمة الشائعة".

ومع ذلك؛ فإن الـ"FDA" قالت إنها مستمرة في تقييم ما إذا كانت هذه المستويات المنخفضة من المادة الشائبة في الرانيتيدين تشكل خطرًا على المرضى أم لا؟.

بعد أيام من نشر هذا التحذير، وجهت وزارة الصحة خطابًا إلى وكلاء الوزارة بجميع المحافظات؛ لإخبارهم بسحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته، ووقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية.

وأرجعت وزارة الصحة قرارها لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة. تضمنت هذه الإجراءات سحب عينات من المادة الخام من جميع المصانع المنتجة؛ لتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

تشمل قائمة الأدوية التي طالبت الصحة بسحبها ووقف تداولها: زانتاك - فوار راني - رانيتيدين - رانيتاك- إبيرانت - رانتيدول - أسيلوك - فارو رانتدين - هيستاك- أسيلايت - نو إيروسيف - مجدين - رانيتاريجو- الرانتاز - أوسموران - رانتيبلوك- رابيدال - إبيران- رايتيكيور- جاستبروكت - بيبتريليف.

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ويمكن شراء أدوية الرانتيدين دون وصفة طبية للتغلب على حموضة وحرقة المعدة.

موقف المرضى

بشكل عام؛ قالت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إن المرضى ليسوا بحاجة إلى التوقف عن تناول الدواء، لكن الذين يتناولونه بوصفات طبية ربما عليهم التحدث مع الطبيب حول إعطائهم بدائل أخرى. كما يمكن لمن يتناوله دون وصفة طبية البحث عن أدوية بديلة وفقا لحالتهم الصحية.

وهذا ما ذهبت إليه وزارة الصحة، إذ نصحت المرضى الذين يستخدمون هذه المستحضرات، بمراجعة الأطباء لاستخدام البدائل المتاحة لحين ورود منشورات أخرى.

"قرار مؤقت"

لا يزال الصيادلة يتخذون إجراءاتهم للتعامل مع الخطاب الذي أصدرته وزارة الصحة بشأن أدوية الرانتيدين، إذ قال الدكتور حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة (تحت الحراسة)، لمصراوي، إن الشركة المُنتجة لعقار "زانتاك" تسحبه حالياً من الصيدليات، فيما سيتم منع بيع باقي الأدوية لحين الانتهاء من التحاليل التي تُجرى على المادة الخام.

واعتبر "حريرة"، أن "القرار مؤقت لحين التأكد من وجود شوائب بهذه المادة أو عدمه، وهو ما قد يستغرق شهرًا من الآن".

وأوضح أن هناك بديلًا لهذه الأصناف منها مادة "البروتون" والتي تعادل نفس التأثير مع اختلاف المادة الخام.