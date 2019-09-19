بالصور- "17 كوبري و16 نفقًا".. 20 معلومة عن محور 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس"؛ استعدادا للافتتاح، والذي يجرى تشغيله تجريبيا، بعد انتهاء الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان من تنفيذه.

ويرصد الخليج 365، أبرز المعلومات عن محور 30 يونيو.

- يعتبر محور الحركة الرئيسي لتنمية إقليم قناة السويس.

- طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 مترًا.

- تكلف 5.2 مليار جنيه.

- يبدأ من جنوب بورسعيد مرورًا بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد - دمياط.

- يمتد جنوبًا حتى علامة الكم 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي.

- يتكون من اتجاهين (القطاع الجنوبي بطول 48 كم، به 5 حارات مرورية - القطاع الشمالي بطول 47 كم، به 5 حارات مرورية).

- يضم طريقي خدمة على جانبيه.

- يضم 17 كوبري (11 كوبري رئيسي على المسار - 6 كباري فرعية عمودية على المسار).

- يضم 16 نفقًا عرضيًا للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط.

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- يضم محطتين لتحصيل الرسوم، و6 محطات للخدمة و500 (بربخ صندوقي – عداية – مراوي).

- نفذته 21 شركة مقاولات (14 في أعمال الطرق – 7 في أعمال الكباري) بحوالي 2000 معدة متنوعة، وحوالي 50 ألف عامل.

- تم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ممثلا في جهاز تعمير سيناء.

- استكمال المحور من طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع طريق جبل الجلالة مع طريق القطامية/العين السخنة، بطول حوالي 106 كم، بواسطة القوات المسلحة، ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلي للبحر الأحمر، محوراً طولياً على مستوى الجمهورية.

- يسهم في زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس ما يسهم في إسراع معدلات التنمية.

- يسهم في ربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس).

- يرفع مقومات المناطق المحيطة على جانبي الطريق ماديًا واقتصاديًا.

- إجمالي كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك بالمحور 17.4 مليون م3.

- بلغ حجم أعمال تسليح طبقات التربة 9.3 مليون م2

- إجمالي أعمال طبقات الأساس والدبش 3.4 مليون م3.

- إجمالي أعمال الأسفلت 9 ملايين م2، بالإضافة إلى 400 كم طولي من الحواجز الخرسانية، و34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية.

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