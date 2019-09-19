وزير الدفاع يوفد لجانًا إلى الخارج لإنهاء موقف المتخلفين عن التجنيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: أوفد الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ثمان لجان للخارج لإنهاء موقف المتخلفين عن التجنيد. وتتولى اللجان تسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقيمين بالخارج، واستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدي للمتخلفين فوق 30 عاما بعد سداد الغرامة. ويبدأ عامل اللجان في الثالث من أكتوبر المقبل، بدول " أمريكا وفرنسا وألمانيا وانجلترا وأسبانيا والسعودية وإيطاليا والإمارات وقطر ولبنان والبحرين والكويت، على أن تنهي أعمالها في الـ12 من الشهر نفسه".

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