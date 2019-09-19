24 أكتوبر.. الحكم في معارضة "الزيات وقنديل" وآخرين في قضية "إهانة القضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الخميس، المعارضة المقدمة من منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل، و4 آخرين على الحكم الصادر بحبسهم 3 سنوات وتغريمهم بقضية "إهانة القضاء" لجلسة 24 أكتوبر؛ للنطق بالحكم.

كانت محكمة النقض قضت، في وقت سابق، بعدم جواز نظر طعن 10 متهمين بينهم "الزيات ومنيب" على حكم حبسهم 3 سنوات بقضية "إهانة القضاء"، وأيدت حكم حبس وتغريم 8 آخرين في القضية، وإلزامهم بعمل معارضة على الأحكام.

وقضت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) في وقت سابق بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.