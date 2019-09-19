"دبحوه ورموه على سكة القطر".. ضبط المتهمين بقتل عامل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، 5 متهمين بقتل عامل، وإلقاء جثته أعلى قضبان السكك الحديدية في المنتزه.

وتلقى قسم شرطة المنتزه، إخطارًا بوفاة عامل "مسجل خطر"، نتيجة اصطدامه بالقطار أثناء عبوره السكة الحديدة من مكان غير مخصص للمشاة ما بين محطتي المعمورة الشاطئ والمنتزه.

ووردت معلومات لمديرية أمن الإسكندرية، بوجود شبهة جنائية في وفاة العامل، فثبت من التحريات أن 5 عمال نظافة وراء ارتكاب الجريمة، على رأسهم مسجل خطر وزوجتيه، واثنين آخرين.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعند استجوابهم أقروا أنهم قتلوا المجني عليه لوجود خلافات معه، فخلال تواجدهم رفقته في شقة بالمنتزه، حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى على إثراها المتوفي على أحد المتهمين بالضرب بسلاح أبيض، فاستخلصه منه المتهم الأول وتعدى عليه محدثًا إصابته بجرح طعني في منتصف القبة بمساعدة باقي المضبوطين.

وقال المتهمون، إنهم لفوا جثة القتيل بقطعة قماش، ووضعوها داخل كيس بلاستيك يستخدم في جمع القمامة، وإلقائها على قضبان السكة الحديد بمحل العثور عليها بالمتنزه، للإيهام بحدوث وفاته نتيجة حادث قطار، ومن ثم تخلصوا من "السكين"، وأشعلوا النيران في قطعة القماش والكيس البلاستيك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيقات.