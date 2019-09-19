بعد 6 جرائم بشرق التفريعة.. سقوط عصابة لسرقة الماشية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، القبض على 6 أشخاص كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية.

تبلغ لقسم شرطة شرق التفريعة بمديرية أمن بورسعيد بقيام مجهولين بسرقة ماشية من حظيرة (عامل - مقيم بمنطقة سهل الطينة بدائرة القسم) ، وضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية – "له معلومات جنائية").. حال قيادته سيارته ربع نقل مُحمل عليها (4 رؤوس ماشية) واعترافه بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية)، وضبطهما واعترافهما.

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فقد أسفر تطوير مناقشة المتهمين عن تكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات الماشية بالاشتراك مع خمسة عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم "بندقية آلية - 10 طلقات لذات العيار - بندقية خرطوش - 5 طلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض" ، وبمواجهتهم اعترفوا بالاشتراك مع باقي المتهمين المضبوطين في ارتكاب "6" حوادث بدائرة قسمي شرطة "الجنوب، شرق التفريعة" بإجمالي "36 رأس ماشية"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلين لهم سيئي النية "أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وآخر مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ"، وبالتنسيق مع إدارتي البحث الجنائي بمديرتي أمن "الدقهلية، كفر الشيخ" أمكن ضبطهما والمسروقات.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.