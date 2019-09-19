خلال حملة مكبرة.. ضبط 9 متهمين بسرقة ركاب السكك الحديدية ومترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، شن حملات عدة لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في 17 قضية متنوعة ومحكوم عليه في 4 قضايا آخرهم قضية شروع في سرقة، أثناء قيامه بسرقة حافظة نقود من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة النقل العام بقليوب.

وضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات أثناء تواجدها بإحدى محطات السكك الحديدية، وضبط آخر مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 10 قضايا تبديد بمدد حبس مختلفة، أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.

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وضبط سيدة أثناء قيامها بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي من إحدى السيدات أثناء تواجدها بمحطة مترو أنفاق البحوث، وضبط أحد الأشخاص لحيازته لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 جرام و50 جرام لمخدر الحشيش، أثناء تواجده بمحطة سكك حديد أسوان.

وضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية تبديد، أثناء قيامه بعرض عدد من تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة للبيع بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك خلال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة، وضبط آخر أثناء قيامه بعرض عدد من تذاكر الدرجة الثانية المكيفة لبيعها بأزيد من سعرها الرسمي، وذلك خلال تواجده بمحطة سكك حديد أسيوط.

وضبط عاطل مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 قضايا متنوعة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جرامًا، وذلك خلال تواجده بموقف النقل العام بشبرا الخيمة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.