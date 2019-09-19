200 متر تحولت رمادا.. تفاصيل حريق مصنع غزل ونسيج في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يواصل رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد بموقع حريق اندلع بمصنع غزل ونسيج بمنطقة الهرم، اليوم الخميس؛ منعا لتجدده.

وانتدب اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع فريقا من المعمل الجنائي للمعاينة والوقف على ملابسات الحريق كاملة وحصر الخسائر التي تقدر بملايين الجنيهات.

المعاينة الأولية كشفت عن أن المصنع من طابق واحد على مساحة 850 مترا، محاط بسور من الصاج، وتسبب الحريق في تفحم بعض محتوياته على مساحة 200 متر.

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البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغ من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بشارع شريف البطران الملاصق للطريق الدائري وتحديدا بكفر الجبل.

دفع اللواء هشام صادق وكيل مصلحة الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء تنسيقا مع إدارة الحامية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هاني سعيد والعقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتداده إلى المباني المجاورة، ونجحوا في السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات المصنع دون خسائر في الأرواح.