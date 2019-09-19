النائب العام الجديد يتسلم مهام عمله لمدة 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تسلم المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الجديد، مهام عمله صباح اليوم الخميس، بعد أن توجه إلى مكتبه في دار القضاء العالي، ومن ثم إلى مقر النيابة العامة في الرحاب.

ويبحث المستشار "الصاوي"، العديد من الملفات والأوراق المتعلقة بأعمال النيابة العامة، ومن المقرر أن يصدر قرارات في تلك الشأن خلال الفترة المٌقبلة.

وأدي المستشار "الصاوي، اليمين الدستوري، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الإثنين، نائبا عاما لمدة 4 سنوات مقبلة، فيما تمنى له الرئيس السيسي التوفيق، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساوة، مع أهمية العمل المتواصل.

وحسب قانون السلطة القضائية المتعلق بتشكيل مجلس القضاء الأعلى، أصبح المستشار "الصاوي"، ضمن تشكيل أعضاء المجلس برئاسة المستشار عبدالله عصر.