تنفيذ 86 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 238 قطعة سلاح ناري بحوزة 215 متهما، 868 طلقة مختلفة الأعيرة، 315 قطعة سلاح أبيض، كما نفذت الأجهزة الأمنية 86007 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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