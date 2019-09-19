محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، والتي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها، مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يوم.. ضبط 1000 قضية تموينية بحملات مكبرة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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