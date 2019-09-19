خلال يوم.. ضبط 1000 قضية تموينية بحملات مكبرة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لمكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، والتي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1049 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها، مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.