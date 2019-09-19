اللقطات الأولى لحريق مصنع غزل ونسيج في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، حريقا اندلع في مصنع للغزل والنسيج في منطقة الهرم، دون وقوع إصابات.
تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بشارع شريف البطران الملاصق للطريق الدائري.
دفع اللواء هشام صادق وكيل مصلحة الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء تنسيقا مع إدارة الحامية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء هاني سعيد والعقيد علاء خلوصي.
وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتداده إلى المباني المجاورة، ونجحوا في السيطرة على الحريق الذي التهم محتويات الطابق الأول دون خسائر في الأرواح.
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